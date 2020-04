KRAGES: 40 Intensivbetten vorhanden

Im Burgenland sind mit Stand Freitagabend bisher insgesamt 290 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Donnerstagabend wurden vier neue Erkrankungen gemeldet. Die Zahl der Genesenen ist unterdessen um zwei auf 167 gestiegen. Die meisten Fälle wurden im Bezirk Oberwart mit 111 gemeldet. In der Freistadt Rust gibt es nach wie vor keine positiven Corona-Tests. 14 Erkrankte werden derzeit in einem Spital behandelt.

KRAGES: 170 Betten mit zusätzlicher Sauerstoffversorgung

Im Krankenhaus Güssing werden derzeit zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut – mehr dazu in Güssing: Hotspot Intensivstation. In Oberpullendorf sind es drei. In Summe werden 18 Personen mit dem Coronavirus im Spital behandelt. Die Zahlen sind stabil. „Wir haben in Summe die Möglichkeit auf 40 Intensivbetten mit künstlicher Beatmung aufzustocken. Und gesamt haben wir 170 Betten, wo wir auch eine zusätzliche Sauerstoffversorgung anbieten können. Das sind alleine die Zahlen der KRAGES, dazu kommen noch die Kapazitäten der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt“, sagte Hans-Peter Rucker, der interimistische Leiter der Krankenanstalten-Gesellschaft (KRAGES), im Burgenland-heute-Interview mit Martin Ganster.

Talk mit KRAGES-Geschäftsführer Hans-Peter Rucker

Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet

Besonders wichtig ist der Schutz der Spitalsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Vergangene Woche kündigte das Land an, bis Ende dieser Woche ausgewähltes Spitalspersonal im Burgenland (in Summe rund 1.000 Personen in zehn Tagen) testen zu lassen. „Wir haben aktuell schon mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet in sensiblen Risikobereichen. Und wir sind sehr glücklich, dass der Großteil der Mitarbeiter negativ getestet ist, und dass es nur sehr wenige positiv getestete Mitarbeiter gibt“, so Rucker.

Interimistischer Leiter Hans Peter Rucker hat am 13. April zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Landesholding Burgenland interimistisch auch die Geschäftsführung der KRAGES übernommen, nachdem Harald Keckeis als Geschäftsführer zurückgetreten ist – mehr dazu in Harald Keckeis verlässt KRAGES. Die Stelle wird neu ausgeschrieben.

Im Zuge der Testungen wurde am Donnerstag entdeckt, dass sich im Krankenhaus Oberwart Mitarbeiter der Unfallabteilung infiziert haben – Neuaufnahmen gibt es bis auf weiteres daher nicht – mehr dazu in Oberwart: Unfallabteilung gesperrt. „Wenn wir Mitarbeiter positiv testen, die an sich gar keine Symptome gezeigt haben, müssen wir diese natürlich trotzdem aus der Betreuung der Patienten herausnehmen, die werden entsprechend Bescheid abgesondert.“

Oberwart: Versorgung sichergestellt

Dann müsse man immer im Einzelfall entscheiden, wie man die Versorgung sicherstellt, so Rucker: „Im Fall der Unfallstation in Oberwart haben wir entschieden, dass wir die Patienten, die schon vor Ort sind, entsprechend betreuen können, aber die Aufnahme weiterer Patienten auf die umliegenden Spitäler verlagern, in dem Fall ins Krankenhaus Güssing. Wir haben das intern abgeklärt, und so ist die Versorgung für alle Patienten, jene, die schon im Haus sind, und jene, die zukünftig versorgt werden müssen, sichergestellt.“

Schrittweise Öffnung der Spitäler

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Freitag an, Spitäler schrittweise öffnen zu wollen, dass also nicht nur Akut-Operationen durchgeführt werden, sondern auch andere – mehr dazu in Spitäler sollen schrittweise geöffnet werden. „Wir setzten uns als KRAGES schon seit längerem mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebs auseinander. Wir haben dazu auch schon einen Plan erarbeitet. Denn es ist natürlich besonders wichtig, dass die Maßnahmen, die wir gegen Covid ergriffen haben, nämliche eine Triage vor allen Spitälern, auch Verdachtsstationen in den Spitälern einzurichten, dass diese Vorsichts- und Schutzmaßnahmen aufrecht bleiben. Und da braucht es organisatorische Maßnahmen, und die planen wir, und werden wir auch rechtzeitig umsetzen“, so Rucker.

Entwicklung der Coronavirus-Pandemie im Burgenland

Vor einem Monat sind die Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Auswirkungen auf die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie im Burgenland sind erkennbar. Die Zahl der offiziellen Coronavirus-Fälle hängt davon ab, wie viele Menschen getestet worden sind (das sind aktuell im Burgenland 2.200 Personen). Aber es gibt auch hier infizierte Menschen, die entweder keine Symptome haben oder noch nicht getestet wurden – das ist die sogenannte Dunkelziffer.

Anstieg wird immer flacher

Die Zahl der positiv Getesteten stieg am Anfang exponentiell an – der Anstieg wird aber immer flacher. Am 24. März gab es die ersten Patienten, die offiziell genesen waren, und seither steigt diese Zahl immer stärker an. Von Dienstag bis Freitag sind etwa 30 Menschen genesen. Zieht man von den insgesamt positiv Getesteten jene ab, die schon gesund sind, und jene, die gestorben sind, weiß man, wie viele derzeit offiziell an Covid-19 erkrankt sind. Diese Zahl sinkt seit dem 6. April. Am Donnerstag waren es nur mehr 114, am Freitag waren 112 Menschen erkrankt. Seit Ostersonntag ist die Zahl jener die gesund sind höher, als die Zahl der Kranken.

Bezirk Oberwart am stärksten betroffen

Bei der Verteilung der positiv getesteten Menschen nach Bezirken fällt auf, dass der Bezirk Oberwart am stärksten betroffen ist. Mehr als ein Drittel aller Erkrankten wohnt in diesem Bezirk. Der Bezirk Neusiedl am See hat mit 51 Erkrankten nicht einmal halb so viele. Beim Verlauf der behördlich verordneten Quarantäne gab es Anfang April einen Höchststand von 868 Menschen. Heute sind es rund 400.

Bisher nie mehr als fünf Intensivpatienten gleichzeitig

Das Ziel der Maßnahmen ist es letztlich auch, die Spitäler nicht zu überlasten. Die Entwicklung der Erkrankten in den Spitälern zeigt, dass die Zahl der Menschen, die im Spital behandelt werden, relativ stabil ist. 19 waren es vor einer Woche, am Donnerstag waren es 18. Intensivpatienten gab es bisher nie mehr als fünf gleichzeitig.