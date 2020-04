Gemeinde verkauft Pflegeheim Strem an OSG

Der Bau des Pflegeheims im Jahr 2003 trieb die Gemeinde Strem finanziell beinahe in den Ruin. Jetzt ist die Gemeinde diese Belastung los, sagte Bürgermeister Bernhard Deutsch (ÖVP):

Der Entschluss ist gefallen, weil uns diese hohe Schuldenlast in den letzten Jahren immer bei neuen Projekten gehemmt hat. Somit haben wir eine neue Situation, können uns neuen Projekten widmen."

Drittes Generationendorf geplant

Der neue Eigentümer, die OSG, engagiert sich schon lange in Strem. Hinter dem Pflegeheim errichtete die Genossenschaft zwei sogenannte Generationendörfer, insgesamt 17 Einheiten für betreutes Wohnen. Mit dem Bau eines dritten Dorfes soll noch heuer begonnen werden, sagte OSG-Chef Alfred Kollar: „Wenn es einen Bedarf gibt, gibt es die Möglichkeit der Erweiterung für einen vierten Bauabschnitt. Wir werden auch die Möglichkeit haben, ein Startwohnungshaus hier zu errichten, um den Begriff des Generationenwohnens voll auszufüllen.“

Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter

Betreiber des Pflegeheims bleibt der Samariterbund. „Das heißt für uns als Unternehmen, dass wir langfristig planen können, und dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder Sicherheit und Zuversicht haben“, so Geschäftsführer Andreas Balog.

Illedits: Testungen für den Sozialbereich

Das Personal sowie die Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegeheime im Burgenland werden ab kommender Woche auf das Coronavirus getestet, sagte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ): „Dann im Anschluss werden wir weitergehen, natürlich auch alle, die in der mobilen Hauskrankenpflege tätig sind, die sind dann die nächsten, in den Sozialbereichen betreffend, bis hin zur Behindertenbetreuung, die auch in die Testung genommen werden.“

Der Gemeinderat von Strem beschloss den Verkauf des Pflegeheims übrigens einstimmig. Auch die Orts- und Bezirks-SPÖ stehen hinter dieser Entscheidung.