Parndorf: Wenige Kunden

Manche Geschäfte im Designer Outlet öffneten offiziell am Freitag um 10.00 Uhr. Rechtlich ist das erlaubt, weil jene Shops vom Freien zugänglich sind, einen eigenen Eingang haben und weniger als 400 Quadratmeter groß sind. Es hat nur rund jedes zehnte Geschäft geöffnet, die kleinen Shops können trotz offizieller Erlaubnis eigens entscheiden, ob sie aufsperren, oder nicht.

In jenen Geschäften, die geöffnet haben, gelten sehr strenge Vorschriften. Pro Kunde muss eine Verkaufsfläche von 20 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Geöffnet je nach Zustrom

Von einigen Shops war auch zu hören, dass man sich die Situation – eben den Zustrom, die Kundenfrequenz – genau ansehen will und bis am Freitagabend entscheidet, ob am Samstag überhaupt wieder aufgesperrt wird.