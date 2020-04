Winkler: Schutzmasken für Schüler und Lehrer

Da es seitens des Bundes bis dato keine Richtlinien zu den Schutzmaßnahmen für Schulen und Kindergärten gibt, ergriff Familien- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) diese Maßnahmen.

„Neben den gesundheitsbehördlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel besondere Hygiene, wollen wir den Kindern, die in den Schulen in Kinderbetreuung sind, die Masken als zusätzlichen Schutz vor einer Covid-Ansteckung anbieten. Die Masken werden den Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt und es liegt im eigenen Ermessen, ob die Masken während der Anwesenheit in den Schulen getragen werden. Jene Kinder, die für den Schulweg öffentliche Verkehrsmittel benützen, sind während dessen verpflichtet, eine Maske zu tragen“, so Winkler.

Bgld. Landesmedienservice

5.000 Masken aus Baumwolle

Laut einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums dürfen Kleinkinder bis zwei Jahren wegen der Erstickungsgefahr keine Masken tragen. Für Kinder bis sechs Jahren ist das Tragen einer Maske wegen der ständigen Kontamination des Schutzes mit den Händen kontraproduktiv. Ältere Kinder sollten laut dieser Empfehlung einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Bei den 5.000 Stück Masken handelt es sich um Stoffmasken, die gewaschen und mehrfach verwendet werden können und in der Größe kindergerecht sind. Die Masken wurden von einer im Burgenland ansässigen Firma angekauft, wodurch man auch auf Regionalität setzen würde, betonte Winkler. Darüber hinaus wird den Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen ein Kontingent in ausreichender Menge an Einwegmasken zur Verfügung gestellt.