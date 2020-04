Güssing: Hotspot Intensivstation

In den vergangenen Wochen wurde das Krankenhaus Güssing zu einer Covid-19-Station aufgerüstet. Für Nicht-Patienten ist der Zutritt verboten. Das Herzstück ist die Intensivstation. Vier der sechs Intensivbetten sind für Covid-Patienten reserviert.

„Wir betreuen derzeit zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch. Sie sind derzeit nicht beatmet, brauchen aber Sauerstofftherapie und intensive Betreuung. Das Personal muss sich schützen – wir haben drei Paar Handschuhe an, wir haben Mundschutz. Es ist nicht so, wie bei anderen Patienten, dass man oft hingehen kann und mit dem Patienten reden kann. Das Alltägliche ist ein ganz anderer Ablauf“, so die Leiterin der Intensivmedizin im LKH-Güssing Veronika Tajmel.

Herausforderung für Mitarbeiter

Das Infektionsrisiko ist hoch. Daher arbeitet auf der Intensivstation auch nur hochqualifiziertes Pflegepersonal – es ist eine Herausforderung für alle Mitarbeiter.

„Die Pflege von so schwer kranken Patienten ist für uns nichts Neues – neu ist die Krankheit selbst – und die damit verbundenen Maßnahmen. Früher, wenn jemand alleine im Zimmer war, ist man einfach hineingegangen. Jetzt muss man sich einmal anziehen. Das ist das Belastende für uns, weil wir uns um die Patienten so gut wie möglich kümmern wollen und müssen“, sagte Sabine Wagner, die Stationsleiterin der Pflege und Intensivstation.

KRAGES

Abgeschirmter Bereich für Verdachtsfälle

Neben der Intensivstation wurde in Güssing auch noch ein streng abgeschirmter Bereich mit 30 Betten für Verdachtsfälle und spitalsbedürftige Covid-Patienten eingerichtet.

„Derzeit haben wir auf dieser Station nur Patienten, die Kontaktpersonen waren, aber keinen Infizierten. Die beiden infizierten Patienten, die wir haben, liegen auf der Intensivabteilung“, so der Ärztliche Direktor des LKH-Güssing Wilfried Horvath.

Derzeit nur Notbetrieb

Während einige Spitäler in Österreich über zu wenig medizinische Schutzausrüstung klagen, ist man hier gut versorgt. „Natürlich hatten wir am Anfang Probleme, aber mittlerweile sind wir sehr gut ausgerüstet. Wir sind bereit. Ich denke, im Burgenland sind die Krankenanstalten sehr gut aufgestellt, um diese Covid-Infektion zu beherrschen“, so Horvath.

Derzeit fährt das Krankenhaus Güssing nur einen Notbetrieb – die Akutversorgung ist jedoch gesichert. Falls sich die Lage nicht weiter verschlimmert, soll ab dem 4. Mai langsam wieder der Normalbetrieb aufgenommen werden.