Covid-19-Sammelnovelle im Landtag beschlossen

Die Covid-19-Sammelnovelle beinhaltet zum Beispiel Fristenverlängerungen – etwa beim Hausbau oder bei den Tourismusabgaben für Betriebe. Außerdem mussten Gesetze geändert werden, um beispielsweise Gemeinderatssitzungen per Videokonferenzen zu ermöglichen oder auch um die rechtlichen Grundlagen für die Einrichtung eines Notfallkrankenhauses zu schaffen.

ORF

Hergovich: Lob für Zusammenarbeit

Von SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich gab es Lob für die Zusammenarbeit aller im Landtag vertretenen Parteien. Auch dass zeichne das Burgenland aus: „Wenn man in einer Krise zusammensteht, die Parteipolitik hintenanhält und gemeinsam für unser Heimatland arbeitet.“ Er sei wirklich stolz, in so einem Team mitzuarbeiten.

Opposition betont Ablaufdatum und Kontrolle

ÖVP, Grünen und FPÖ war es in dem Zusammenhang mit der Covid-19-Sammelnovelle aber auch wichtig, dass die Gesetze ein Ablaufdatum haben und am 31.12.2020 wieder ablaufen. Man wolle nicht, dass die Krise dazu genutzt werde, auch gleich ein paar andere Neuerungen durchzuwinken, sagte die Landtagsabgeordnete der Grünen, Regina Petrik. Das Gesetz habe ursprünglich anders ausgesehen, aber dafür gebe es ja Verhandlungen und das sei auch sehr wichtig, so FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

Die ÖVP stimmte ebenfalls zu, will aber – ebenso wie Grüne und Freiheitliche – ein zusätzliches Kontrollinstrument. So forderte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram einen Beirat zur Kontrolle der Mittelvergabe im Rahmen von Covid-19-Maßnahmen. Denn gerade in dieser Zeit sei Transparenz notwendig.Ein gemeinsamer Antrag wurde eingebracht.

ORF

Eisenkopf wies ÖVP-Kritik zurück

Die ÖVP kritisierte die Landesregierung, weil diese keine eigenen Initiativen gesetzt, sondern Vorgaben des Bundes umgesetzt haben. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) konterte, es sei Tag und Nacht gearbeitet worden und sie sehe solche Äußerungen auch als Missachtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes.

Änderungen im Jagdgesetz beschlossen

Am Donnerstagnachmittag wurden auch die Änderungen im Jagdgesetz mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen. Die Auswilderung von Federwild ist künftig nur noch zum Bestandsschutz möglich. Damit wurde etwa der Zuchtenten-Treibjagd ein Riegel vorgeschoben.

Nur 19 Mandatare im Plenum

Am Donnerstag stimmten nicht 36 sondern nur 19 Landtagsabgeordnete ab. Denn wegen der strengen Sicherheitsvorschriften während der Coronavirus-Pandemie wurde die Zahl der anwesenden Mandatare für die heutige Sitzung reduziert – mehr dazu in Landtag im Zeichen der Coronavirus-Krise.