Zivildiener: Unmut wegen Entlohnung

Im Haus St. Vinzenz in Pinkafeld sind sechs Zivildiener im Einsatz. Sie bringen das Essen, entsorgen den Müll und unterstützen die Pflegekräfte. Zwei der sechs hätten ihren Zivildienst Ende März beenden sollen, mussten wegen der Coronavirus-Krise aber um drei Monate verlängern. „Das ist alles für mich persönlich sehr plötzlich gekommen. Ich war schon darauf eingestellt, ab 1. April arbeiten zu gehen“, so Daniel Karbun aus Pinkafeld.

Freiwillige bekommen um 700 Euro mehr

600 Euro pro Monat bekommen diese Zivildiener. 1.300 Euro verdienen ältere Kollegen, die sich nach dem Aufruf der Bundesregierung freiwillig melden. Diese Ungleichbehandlung regt auf. „Ich finde schon, dass es ungerecht ist. Bei denen, die sich freiwillig gemeldet haben, ist es schon länger her, dass sie Dienst gemacht haben und sie sind vermutlich nicht mehr so qualifiziert dafür – deshalb finde ich, dass wir gleich bezahlt werden sollten“, so Jens Ulreich aus Schreibersdorf.

ORF

Vor Höchstgericht durchsetzen

Die Zivildiener wollen das nun auch vor dem Höchstgericht durchsetzten. Abgesehen davon dürfen sie sich derzeit besonders wertgeschätzt fühlen. Sollten Pflegekräfte krankheitsbedingt ausfallen, wird ihr Einsatz noch wichtiger. „Wir arbeiten quasi in Schichten – von den Hauptdiensten sind immer zwei zu Hause, zwei arbeiten. Sollte ein Verdachtsfall auftreten, kann die eine Schicht zu Hause bleiben und die andere ist arbeitsfähig“, sagte Renate Kuch, Bereichsleiterin Zivildienst.

Strenge Hygienevorschriften

In den Heimen gelten strenge Hygienevorschriften und ein generelles Besuchsverbot, was den Bewohnerinnen und Bewohnern doch sehr zu schaffen macht. „Wir versuchen alles, um das für die Bewohner zu kompensieren. Wir bieten zum Beispiel Skype und Telefonate mit den Angehörigen an. Wir bieten auch Begegnungen mit einem gewissen Sicherheitsabstand an“, so Geschäftsführer Josef Berghofer.

ORF

Ganz ähnlich ist die Lage im Alterswohnheim der Diakonie in Oberwart. Auch hier leisten Zivildiener wichtige Arbeit, zum Beispiel beim Transport von „Essen auf Rädern“. Die ganze Belegschaft in den Pflegeheimen wird demnächst auf das Virus getestet – was auf große Zustimmung stößt, denn die Lage lässt niemanden kalt.

„Ich hoffe, dass diese Verunsicherung nicht zu massiv wird, beziehungsweise hoffen wir, dass wir mit den Mitarbeitern einen guten Weg finden. Derzeit läuft es ganz gut. Ich glaube, jeder ist sich der Situation und auch der Gefahr bewusst – aber es ist nicht so, dass gewisse Dinge irgendwo darunter leiden“, so Geschäftsführer Marc Seper. Der Dienst in Pflegeheimen ist eine große Aufgabe, nicht nur in Zeiten wie diesen.