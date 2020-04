380 Tablets für Pflichtschüler

Eine Bedarfserhebung habe ergeben, dass 340 von 21.314 befragten Schülern nicht über die nötigen Voraussetzungen verfügen, um über digitale Medien dem Unterricht folgen zu können. In Kooperation mit der Bildungsdirektion und den Schulqualitätsmanagern in den Bezirken habe man deshalb Ressourcen an Tablets freigemacht.

„Über den Bildungsserver sind sämtliche Schulen im Burgenland vernetzt, und nun können auch tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler diese Plattform für den Fernunterricht optimal nützen“, betonte Winkler.