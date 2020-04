75 Jahre Österreichischer Gewerkschaftsbund

Die ÖGB-Experten seien derzeit mit zahlreichen Fragen zu Kurzarbeit, Kündigungen, Risikogruppen oder zum Grenzpendeln konfrontiert. Die Coronavirus-Krise bedeute eine zusätzliche Herausforderung, von der niemand sagen könne, wie lange sie dauern werde, hieß es vom ÖGB Burgenland am Mittwoch in einer Aussendung. „Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewahrt bleiben. Es geht nicht nur um Kompromisse, es geht um Existenzen", so Landesvorsitzender Mauersics.

Laut ÖGB gibt es im Burgenland in 400 Betrieben, Gemeinden und Dienststellen derzeit 2.300 gewählte Arbeitnehmervertreter. Der ÖGB Burgenland vertritt rund 41.500 Mitglieder. Im Vorjahr habe man ein Mitgliederplus von 1,7 Prozent verzeichnen können, heißt es.