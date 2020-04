Wildbret direkt vom Jäger

Die Jäger können ihr Wildbret derzeit nur schwer verkaufen. Denn da die Gastronomie derzeit nur eingeschränkt tätig ist, kauften die Wildbrethändler derzeit keine erlegten Tiere, sagte Landesjägermeister Roman Leitner. Deshalb wurde nun die Vermarktungsplattform „Wildes Burgenland“ ins Leben gerufen.

ORF

Damit wollen die Jäger das Wildbret auf anderem Weg absetzen, erklärte Leitner. Man habe schon grundsätzlich den Plan gehabt, direkt auf den Konsumenten zuzugehen. Dieses Vorhaben sei durch das Coronavirus noch beschleunigt worden. Denn der Konsument wisse oft nicht, dass der Jäger mehr oder weniger drei Häuser weiter wohne und hochwertiges Wildbret anzubieten habe.

Kunden müssen nicht ganzes Wild kaufen

Über die Aktion „Wildes Burgenland“ werden die erlegten Wildschweine, Rehe oder Hirsche in Fleischereibetrieben für Jäger aber auch für Direktkunden weiterverarbeitet und abgepackt, sagte der Innungsmeister der Fleischer, Thomas Hatwagner. Man könne – bei Jägern und in einzelnen Fleischereibetrieben – alles in einzelnen Teilen kaufen und müsse nicht mehr das ganze Reh oder Wildschwein kaufen.

Da das Wild nur in besonders zertifizierten Betrieben weiterverarbeitet werde, würden Amtstierärzte Qualität und Herkunft des Fleisches begutachten, so Hatwagner. Das Burgenland spielt mit der Initiative eine Vorreiterrolle. Das Projekt soll auf ganz Österreich ausgedehnt werden.