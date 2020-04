„Immer füreinander da“ in Wulkaprodersdorf

Mitten in Wulkaprodersdorf steht eine Wohnsiedlung mit vier Blöcken, deren Balkone einander zugewandt sind und in der Mitte gibt es eine kleine Parkanlage mit einem Spielplatz. Tagsüber ist alles ruhig, täglich um 18.00 Uhr ändert sich das aber. Am 15. März habe man mit dem „Balkonsingen“ begonnen, sagt Katrin Kaiser, die die Sängerinnen und Sänger mit der Gitarre begleitet. Am ersten Abend wurde „Let It Be“ von den Beatles gesungen.

Katrin Kaiser stimmt zum „Balkonsingen“ an

Das gemeinsame Singen ist ein Fixpunkt geworden in der Wohngemeinschaft – auch zur Freude der Kinder."Die warten schon immer drauf. Am Dienstag spielen wir jetzt meistens Kinderlieder", so Katrin Kaiser.

Für sie sei das auch eine Herausforderung. Sie sei in einer Band, da spiele aber jemand anderes die Gitarre und so müsse sie die Lieder täglich vorher ein bisschen üben. Durch das gemeinsame Singen habe man einander besser kennengelernt. Sie hoffe, dass der Gemeinschaftssinn und die Solidarität auch nach der Coronavirus-Krise bestehen bleiben, sagt Katrin Kaiser.