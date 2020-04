272 bestätigte Covid-19-Fälle im Burgenland

424 Menschen befinden sich unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, berichtete der „Koordinationsstab Coronavirus“. Die meisten Fälle gibt es im Bezirk Oberwart mit 101. In der Freistadt Rust wurde weiterhin kein positiver Coronavirus-Test gemeldet.

Zehn Erkrankte werden im für die isolierte Behandlung von Covid-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf betreut, zwei davon intensivmedizinisch. Drei Patienten befinden sich im Spital in Oberwart, zwei werden im Krankenhaus Güssing intensivmedizinisch behandelt. In der Covid-19-Station in Bad Tatzmannsdorf sind drei Erkrankte in Behandlung.