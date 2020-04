Großer Andrang bei Baumärkten

Die Lust auf Gärtnern und Heimwerken war am Dienstag bei vielen groß. Die Kunden standen Schlange, um einkaufen zu gehen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind streng. In den Baumärkten und Gartencentern darf sich immer nur ein begrenzte Anzahl an Menschen gleichzeitig aufhalten, jeder Einkaufswagen wird desinfiziert, jede Kundin und jeder Kunde muss eine Schutzmaske tragen und Abstand halten.

ORF

Jungpflanzen, Blumenerde, aber auch Werkzeug, um kleinere Reparaturen zu Hause zu erledigen – das alles wanderte in die Einkaufswagen. Der Andrang sei riesig, so Walter Ressl, Marktleiter eines Eisenstädter Baumarktes. Schon um 7.00 Uhr vor Geschäftsöffnung seien 35 Kunden vor dem Eingang gestanden.

ORF

Wenig los in der Innenstadt

Ein anderes Bild zeigte sich in der Eisenstädter Fußgängerzone. Dort war deutlich weniger los. Die Geschäftsleute sind aber optimistisch und froh wieder offen zu haben. „Wir erwarten uns schon, dass unsere Stammkunden vorbeischauen, um sich über die neue Mode zu informieren. Und vielleicht, wenn sie Lust haben und das Wetter schön bleibt, auch ordentlich Frühjahrsware einkaufen“, sagte die Mitarbeiterin in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone.

Eines war jedenfalls deutlich erkennbar: Die Burgenländerinnen und Burgenländer halten die Vorschriften ein, alle kommen mit Maske in die Geschäfte und halten Abstand.