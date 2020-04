Coronavirus

20.000 OP-Masken aus China eingetroffen

In Eisenstadt sind am Dienstag 20.000 OP-Masken aus China sind eingetroffen. Bei den Masken handle es sich um ein Geschenk der chinesischen Partnerregion Hunan, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) in einer Aussendung.