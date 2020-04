Maskenpflicht für Fahrgemeinschaften

Die aktuellen Verhaltensregeln begleiten uns in jeder Lebenslage: beim Einkaufen und nun auch in Bus oder Zug. Doch Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Meter Abstand halten, gilt auch in Fahrgemeinschaften, so die Juristin der Arbeiterkammer Brigitte Ohr: „Wir reden da jetzt von Fahrgemeinschaften auf dem Weg zur Arbeit. Also alle, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, haben dann auch die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Meter Minimum Abstand zu halten.“

Weniger Passagiere in kleineren Autos

Dementsprechend können in kleineren Autos nicht mehr so viele Menschen mitfahren wie vor der Coronavirus-Krise, wie bisher, erklärt Ohr: „Wenn man vorher zu viert oder zu fünft in einem durchschnittlichen Auto gefahren ist, kann man natürlich so die Abstandsregel nicht mehr einhalten. Das heißt, viele Leute werden sich zwangsläufig aufteilen müssen.“ Von der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sind Kinder unter sechs Jahren ausgenommen.

Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz

Auch am Arbeitsplatz müssen viele Menschen nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen: im Gesundheitsbereich, oder auch im Handel zum Beispiel. Überall sonst ist eine Pflicht nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulässig, so die Juristin: „Aber ich denke, es wird diesbezüglich kein Problem sein, weil ja jede und jeder die Kollegen schützen möchte. Viele Arbeitgeber haben mit den Arbeitnehmern ohnedies Homeoffice vereinbart.“

Sollten Arbeitnehmer diesbezüglich Fragen oder Probleme haben, können sich Betroffene unter der Telefonnummer 02682-740 bei der Arbeiterkammer Burgenland melden.