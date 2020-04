Öffnungen: Appell an gefährdete Personen

Illedits startete einen Appell an besonders durch Covid-19 gefährdete Personen: Vor allem ältere Menschen sollten Einkäufe aufschieben, „bis sich der erste Ansturm auf die Geschäfte gelegt hat“. Dass der „Handel schrittweise hinaufgefahren wird“ und daher „die Wirtschaft ein wenig aufatmen kann“, sei erfreulich, betonte Illedits am Ostermontag in einer Aussendung – mehr dazu in Erste Geschäfte öffnen am Dienstag. „Die Gesundheit und deren Schutz stehen dennoch nach wie vor an oberster Stelle.“

Pensionistenverband warnt vor Ansturm

Der Pensionistenverband warnt vor einem Massenansturm auf Bau- und Gartenmärkte, die ab Dienstag auch wieder geöffnet sind. Der Präsident des Burgenländischen Pensionistenverbandes Helmut Bieler appelliert an die älteren Menschen, den ersten Ansturm auf die Geschäfte abebben zu lassen und noch eine Zeit lang solche Ansammlungen zu meiden. Gesundheit sei wichtiger als Rindenmulch oder das Salatpflänzchen, so Bieler.

Verhaltensregeln ab Dienstag

Ab der Öffnung der erlaubten Geschäfte am Dienstag müssen Kunden sowie Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es muss regelmäßig alles desinfiziert werden und jeder Kunde muss 20 Quadratmeter für sich alleine haben. Bei 400 Quadratmetern bedeutet das, dass sich maximal 20 Kunden auf einmal im Geschäft aufhalten dürfen.