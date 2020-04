Eisenstadt plant ab Dienstag Lockerungen

Die vier Stadtbus-Linien nehmen ihren Betrieb wieder auf. Das ist eine der wohl wichtigsten Lockerungen. Alle Busse sind mit Hust- und Niesschutz aus Plexiglas für die Fahrer ausgestattet, die Fahrgäste müssen verpflichtend Mundschutz tragen. Bürgermeister Steiner sieht eine positive Entwicklung, die nun diese Lockerungen ermöglicht: „Es wird auch den Wochenmarkt am Freitag wieder geben. Allerdings ist das alles nur unter Einhaltung der bisherigen Verhaltensregeln möglich. Es ist auch durchaus denkbar, sollten sich die Zahlen wieder verändern, dass es wieder Einschränkungen geben muss.“

Wolfgang Holzmüler, Eisenstadt

Verhaltensregeln sind einzuhalten

Weiters wird die Sperre des Schlossparks aufgehoben, nur der Kinderspielplatz bleibt geschlossen. Die Friedhöfe werden geöffnet, das Altstoffsammelzentrum ebenso. Betont wird aber, dass die Abstandsregeln einzuhalten sind. Der Bürgermeister appelliert an die Bewohner, diese Regeln einzuhalten und spricht gleichzeitig ein Lob aus: „Es gibt ein großes Maß an Disziplin und Konsequenz in der Stadt, dafür möchte mich auch bedanken. Die Menschen halten sich zu einem überwiegenden Teil an die Verhaltensregeln. Die wenigen, die das nicht tun, werden natürlich von der Polizei überprüft. Es sind auch einige Funkstreifen in der Stadt unterwegs, die das auch kontrollieren. Aber die Disziplin ist groß und ich geh davon aus, dass das auch in den nächsten Wochen so sein wird.“

Parkzonen werden wieder überprüft

Mit der Inbetriebnahme des Stadtbussystems werden auch die gebührenpflichtigen Parkzonen wieder überprüft. Die Sporthallen, das Freibad und das Hallenbad bleiben vorerst geschlossen.