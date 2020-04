Abholservice hilft Wirten durch die Krise

Das Gasthaus Roth in Bernstein war im März nur eine Woche lang geschlossen. Dann begannen der Wirt und seine Familie mit einem Lieferservice. 50 bis 60 Essen werden pro Tag in Bernstein und in den umliegenden Gemeinden zugestellt. Gekocht werden Menüs, aber auch Speisen à la carte. Die Bestellungen werden am Vortag oder am Vormittag abgegeben.

ORF

Abhol-Service wird gut angenommen

Seit Anfang April dürfen die Kunden das Essen auch abholen. Auch dieses Angebot werde gut angenommen, so Andreas Roth. Die Kunden seinen gemischt, unter der Woche seien es sehr viele Arbeiter oder Pensionisten und am Wochenende viele Familien. Manche Stammkunden kommen täglich und sind sehr dankbar. Er finde es gut, dass es dieses Service gebe, sagte Albert Schlögl. Sonst würde man dumm dastehen.

ORF

Kebab-Geschäft springt nur langsam an

In Oberwart gehörten die Kebab-Lokale zu den ersten, die wieder aufgesperrt haben. Das Geschäft mit Dürüm und Kebab springe allerdings nur langsam wieder an, erzählte Inhaber Bünyamin Sari. Denn es fehlen auch die Schüler als Kunden.

Familienbetrieb kommt über die Runden

Im Gasthof Drobits wird wieder gekocht, seit das Abholen der Speisen erlaubt ist – immer mehr Kunden wissen das zu schätzen. Sie wolle durch ihre Bestellungen auch die regionale Wirtschaft unterstützen sagte Lea Rosner. Gastwirt Ronald Drobits musste fünf Mitarbeiter kündigen. Jetzt hilft die ganze Familie mit, das Gasthaus wieder hochzufahren.

ORF

Wirtschaftlich zahle sich das Kochen für Kunden, die abholen, einigermaßen aus. Es sei doch ein Beitrag zum Überbrücken der Krise. Man stehe jetzt nicht schlecht da und weil man ein Familienbetrieb sei, könne man den Schaden mit dieser Variante etwas minimieren. Immerhin überlegt der Wirt bereits, zwei seiner gekündigten Mitarbeiter wieder einzustellen.