Der Wagen rollte in die Leitha und der Lenker aus dem Bezirk Neusiedl am See musste die Feuerwehr zu Hilfe rufen. Verletzt wurde bei dem Missgeschick niemand und auch das Fahrzeug wurde laut Polizei zwar nass, aber nicht weiter beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zurndorf war mit 19 Mann im Einsatz, um das Auto mit einem Kran zu bergen. Alle derzeit geltenden Coronavirus-Schutzmaßnahmen seien bei dem Einsatz eingehalten worden, heißt es von der Feuerwehr.