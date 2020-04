Die 84-Jährige stammte aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land in Niederösterreich. Sie war im für die isolierte Behandlung von Covis-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf intensivmedizinisch betreut worden.

Es ist bereits der dritte Covid-19-Todesfall in drei Tagen. Am Freitag war eine 83-jährige Steirerin in Oberpullendorf gestorben, am Donnerstag erlag ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See der Krankheit – mehr dazu in Fünftes Todesopfer im Burgenland.