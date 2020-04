Güterverkehr: Hochbetrieb bei Speditionen

Damit in den Geschäften und Supermärkten auch in Krisenzeiten die Lager und Regale voll sind, arbeiten im Hintergrund tausende Lkw-Fahrer. Trotz des latenten Fahrermangels – auch schon in Vorcoronazeiten – wurden die logistischen Wünsche erfüllt.

„Nahverkehr war für uns eine große Herausforderung. Die Hamsterkäufe, die in den Geschäften waren, haben eine logistische Herausforderung verursacht. Wir haben von normalen Schichten auf doppelte Schichten aufgestockt. Wir haben über Nacht die doppelten Mitarbeiter gebraucht. Weiters durften die ungarischen Mitarbeiter zum Teil nicht über die Grenze, weil diese zu waren“, so der Obmann des Güterverkehrs der Wirtschaftskammer Roman Eder.

Viele Fabriken haben geschlossen

Stark zurückgegangen hingegen sind die Lkw-Lieferungen für die Industrie und das verarbeitende Gewerbe. „Hier haben wir mittlerweile irrsinnige Einbrüche, da viele Fabriken zusperren mussten, weil sie die Vorschriften mit den Abständen von mindestens einem Meter nicht einhalten konnten“, sagte Eder.

Um diese Jahreszeit herrscht normalerweise im Baugewerbe Hochbetrieb. Derzeit sollte auch auf einigen Großbaustellen im Land gearbeitet werden – etwa auf der S7 und der S31. Aber die Arbeiten sind eingestellt und das spüren auch die Frächter. „Im Baustellenbereich sind wir guter Hoffnung – denn die Bauwirtschaft hat mit den Sozialpartnern einen Vertrag ausgehandelt, dass wir – wenn der Abstand von einem Meter eingehalten wird – die Baustellen wieder hochfahren dürfen“, so Eder.

Verkehr hat sich verlagert

Kein Problem für die Transportwirtschaft sind mitunter längere Wartezeiten an den Grenzen. Beim größten Grenzübergang in Nickelsdorf käme es schon noch zu Staus, aber bei den anderen im Burgenland weniger – durch die Öffnung von weiteren Grenzen für den Lkw-Verkehr habe sich der Verkehr auch verlagert, so Eder.

Eingebrochen um mehr als 50 Prozent ist der Mineralöltransport. Der Winter ist vorbei, somit wird jetzt kein Heizöl benötigt und der Diesel- und Benzinverkauf an den Tankstellen ist drastisch zurückgegangen.