Unterstützungspaket: Auszahlungen starten

Das von Illedits initiierte Unterstützungspaket in Höhe von 30 Millionen Euro läuft seit 20. März. Zur schnellen Unterstützung der burgenländischen Betriebe werden die Anträge seit vergangener Woche von den Mitarbeitern der Wirtschaft Burgenland GbmH (WiBuG) laufend blockweise bearbeitet. In einer ersten Tranche wurden 82 Anträge mit insgesamt rund 645.000 Euro für die Betriebe bewilligt, in einer zweiten 91 Anträge mit rund 1.054.000 Euro. Die dritte Tranche mit 88 Anträgen enthält ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 776.000 Euro.

2,48 Millionen Euro für die ersten drei Tranchen

Konkret werden somit in den ersten drei Tranchen rund 899.000 Euro aus dem Härtefall-Fonds ausgeschüttet, Kleinkredite mit einem Gesamtvolumen von 963.000 Euro vergeben und zusätzlich Landeshaftungen in Höhe von rund 613.000 Euro als Besicherung von Überbrückungsfinanzierungen bei österreichischen Banken für die burgenländischen Unternehmen vergeben. Das ergibt insgesamt rund 2,48 Millionen Euro, darunter rund 1,86 Millionen Euro liquide Mittel.

Es sei wichtig, den Unternehmerinnen und Unternehmern rasch und unbürokratisch zu helfen, so Illedits. So wolle man die finanzielle Notsituation von Betrieben abfedern.