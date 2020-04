Die 83-Jährige stammte aus der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Sie war im für die isolierte Behandlung von Covid-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf intensivmedizinisch betreut worden.

Erst am Donnerstag gab es den vierten Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Burgenland. Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See war im Krankenhaus Güssing gestorben – mehr dazu in Vierter Todesfall im Burgenland.