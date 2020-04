Aufpassen auf Märkten zu Ostern

Bitte weiterhin aufpassen – so könnte man die Ratschläge, die am Karfreitag von der Polizei kamen, zusammenfassen. Denn in Hinblick auf das Öffnen diverser Märkte, etwa Ostermärkte am Wochenende, sind natürlich auch mehr Menschen im Freien zu erwarten, und damit ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Polizeisprecher Heinz Heidenreich betonte daher, dass der Besuch eines Marktes nur erfolgen sollte, wenn es wirklich notwendig sei. „Wenn man sich nach draußen begibt, sollte man einen Mund- und Nasenschutz verwenden. Weiters sollte man die Mindestabstände zu den anderen von einem Meter einhalten“, so Heidenreich.

ORF

Kontrollen auf den Märkten

Die Polizei werde auf den Märkten präsent sein und auf die Einhaltung der Regeln achten. Außerdem rief die Polizei in Erinnerung, dass man sich nicht im Gesicht berühren, Einweghandschuhe verwenden und nach dem Heimkommen die Hände waschen sollte. Nach Möglichkeit sollte man vor Ort auch keine Speisen oder Getränke konsumieren, riet die Polizei. Es wurde empfohlen bei all den Regeln nicht zu vergessen, dass man auf seine Wertgegenstände achten sollte.

„Mit Taschendieben muss man immer rechnen, wobei es jetzt zu Zeiten von Corona, wo man doch bedacht ist, Abstände zu halten, nicht so schnell vorkommen wird, weil es ungewöhnlich ist, wenn sich eine Person in den Nahbereich einer anderen begibt“, so Heidenreich. Dennoch sollte man darauf achten, sich nicht ablenken zu lassen und Handtaschen zu verschließen.