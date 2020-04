SVM: Blinddarm-Notoperation bei Miesenböck

Miesenböck will in zwei bis drei Wochen wieder mit leichtem Lauftraining beginnen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war im Vorsommer vom slowakischen Cupsieger Spartak Trnava nach Mattersburg gewechselt. Für die Burgenländer hat er in zwölf Pflichtspielen bisher ein Tor erzielt.