Alltag auf der Isolierstation in Oberpullendorf

Die Isolationsstation im Krankenhaus Oberpullendorf ist in zwei Abteilungen aufgeteilt, erklärt der ärztliche Direktor, Herbert Tillhof: Einerseits in eine Normalstation für Covid-19-Fälle, die noch keine intensivmedizinische Betreuung brauchen und in die Intensivstation mit sechs Betten, für Patienten, die zum Beispiel beatmet werden müssen.

KRAGES

Derzeit drei Intensiv-Patienten

In der Station gelten strenge Hygieneregeln. Das Personal wird regelmäßig getestet und trägt spezielle Schutzkleidung. Für Covid-19-Patienten sind 26 Betten vorgesehen. Mit Stand Donnerstag, 18.00 Uhr, wurden laut Auskunft des Koordinationsstabs Coronavirus 13 Personen in Oberpullendorf behandelt, drei von ihnen waren in der Intensivabteilung. Das seien Patienten mit Lungenentzündungen und akutem Lungenversagen, die wirklich intensivste Therapie bräuchten, so Tillhof: „Das heißt, die werden beatmet, die werden entsprechend gelagert – auch Bauchlagerungen – und die sind wirklich sehr schwer krank.“

Isolationsstation im KH Oberpullendorf Das Personal muss sich an strenge Hygienevorschriften halten

Pflegepersonal braucht viel Konzentration

Mitte März wurde die Station eröffnet. Die Aufbauarbeiten im Vorfeld waren ein Kraftakt. Zu klären waren zum Beispiel Fragen der Organisation, der Schutzausrüstung und auch der richtigen Abfallentsorgung, so der kaufmännische Direktor Manfred Degendorfer. Auch für das Pflegepersonal ist die Arbeit in der Station eine große Herausforderung. Die Pflege habe ja den intensivsten Kontakt zu den Patienten, zum Beispiel bei der Körperpflege und Mobilisation, sagte Pflegedirektorin Bettina Schmidt. Da müsse man schon sehr vorsichtig sein und dürfe sich sicher nicht ins Gesicht greifen, wenn etwa irgendwo etwas verrutsche. Äußerste Konzentration sei das Wichtigste.

Gespräch mit LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) Im Burgenland gibt es derzeit relativ wenige Menschen mit einer Corona-Infektion – entspannt sich die Lage jetzt dauerhaft?

Coronavirus-Verhaltensregeln gelten weiterhin

Im Krankenhaus Oberpullendorf hofft man, dass sich die Burgenländerinnen und Burgenländer auch zu Ostern an die Verhaltensregeln der Coronavirus-Krisenzeit halten werden – auch wenn sich die Neuinfizierten-Zahlen zuletzt positiv entwickelt haben. Weiterhin gilt: zuhause bleiben und Abstand halten.