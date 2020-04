Wirtschaft

Schlögl-Ei produziert 19 Millionen Ostereier

Schlögl-Ei in Draßmarkt hat vor Ostern Hochsaison. Fast 50 Prozent aller Ostereier, die in Österreich zu kaufen sind, werden in dieser Zeit im Betrieb produziert. Die Coronavirus-Krise macht sich dennoch bemerkbar.