Geburtenstation im KH Oberwart macht wieder auf

Die Abteilung wurde am 24. März gesperrt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Covid-19 erkrankt waren, sind wieder mittlerweile genesen bzw. zurück aus der behördlich vorgeschriebenen Heimquarantäne, hieß es von der KRAGES (Krankenanstalten Ges.m.b.H) am Donnerstag in einer Aussendung. Ab 14. April werde die Abteilung wieder für Neuaufnahmen geöffnet haben. Werdende Eltern, die eine Geburt in Oberwart planen, werde man ebenso wie die niedergelassenen Gynäkologen im Einzugsbereich des Spitals seitens der Abteilung informieren, dass die Station wieder geöffnet wird.

Strenge Besuchsregelungen weiter aufrecht

Nach wie vor aufrecht ist die Regelung über Besuche von jungen Müttern und den Babys. Diese sind weiterhin nicht gestattet. Gesunde und symptomlose Partner dürfen bei der Geburt dabei sein. Wenn die Mutter nach zweistündiger Nachbeobachtung aus dem Entbindungsbereich auf die Wochenbett-Station gebracht wird, muss der Partner das Krankenhaus wieder verlassen. Danach ist kein weiterer Besuch mehr gestattet. Diese Regelung sei österreichweit gleich, so die KRAGES.