Vorgezogener Start für E-Rezepte

Die schnelle Einführung des E-Rezepts ist eine direkte Folge der Coronavirus-Krise. Eigentlich hätte im April der Pilotversuch in zwei Kärntner Bezirken starten sollen, jetzt ist das System bereits voll im Einsatz. Mit Ende März wurde die Rezept-Digitalisierung eingeführt und ist auch im Burgenland flächendeckend im Einsatz, bestätigt der Direktor der Ärztekammer Burgenland, Thomas Bauer. Die E-Card ersetzt das Rezept. Das bringt vor allem jetzt Erleichterung, weil man sich wegen des Coronavirus Rezepte telefonisch verschreiben lassen kann.

Erleichterung für Risikopatienten

Der Arzt speichert das Rezept im E-Card-System, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der Patient geht in die Apotheke, wo das Rezept über die E-Card abgerufen und das Medikament ausgehändigt wird oder ein Verwandter oder Bekannter, holt das Medikament ab, indem er die Daten und die Sozialversicherungsnummer des Patienten nennt. Die E-Card ist in diesem Fall laut Ärztekammer nicht nötig. Der Apotheker ruft die Medikamentenliste des Patienten auf und bekommt so Informationen über die aktuellen Verschreibungen. Das hilft jenen Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, denn sie sollen nach Möglichkeit nicht zum Arzt und nicht in die Apotheke gehen. So ist aus einem Pilotprojekt der Ärztekammer und der Apothekerkammer, das ursprünglich erst bis 2022 vollständig in ganz Österreich in Kraft hätte sein sollen, ein wichtiges Mittel geworden, um Patienten Wege zu erleichtern.