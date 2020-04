A6: Unfall mit schwerverletzter Person

Vier Lastwagen waren an dem Auffahrunfall, der sich wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang ereignete, beteiligt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 flog den Verletzten in ein Spital nach Wien. Vor der Grenze war es am Mittwoch auf der A6 zu Verzögerungen gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland habe es sich um die Mittagszeit dort etwas mehr gestaut als am Grenzübergang Nickelsdorf.

Insgesamt rückten ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christophorus 9 sowie zwei Rettungswagen zur Hilfeleistung aus. Auch die Feuerwehr Kittsee wurde alarmiert.