Während die Einen am Mittwoch noch ihre letzten Radio-Sendungen abwickelten – wurde für die Anderen bereits der Einzug vorbereitet. Die 13 Mitglieder von Team eins werden das Funkhaus am Mittwochabend verlassen. Team zwei, mit ebenfalls 14 Moderatoren, Redakteuren und Technikern, steht schon in den Startlöchern.

Wechsel im ORF-Isolationsteam

Neues Team für 14 Tage

Auch Team zwei wird 14 Tage lang im Funkhaus arbeiten, essen, schlafen und auch die Freizeit in Isolation verbringen. Der Bereich wurde eingerichtet, um den Sendebetrieb und die mediale Versorgung des Burgenlandes mit Radio, Fernsehen und Online während der Coronavirus-Krise zu garantieren.