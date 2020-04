Erhebliche Umsatzeinbrüche in der Industrie

Unter den gegeben Umständen sei es nicht einfach, die Produktion aufrecht zu erhalten bzw. wieder hochzufahren, heißt es von der Industriellenvereinigung. Die größten Hindernisse auf dem Weg zurück in die wirtschaftliche Normalität sehen die burgenländischen Industrieunternehmen in der eingebrochenen Auftragslage, in der mangelnden Verfügbarkeit von Rohstoffen und ausländischen Vorleistungen sowie der Arbeitskräfteverfügbarkeit, der angespannten Liquidität und in behördlichen Auflagen. Wichtig seien daher die Aufrechterhaltung der Lieferketten und offene Grenzen für Mitarbeiter und Waren, so IV-Burgenland-Präsident Manfred Gerger.

Großteil der Investitionen gestoppt

In der burgenländischen Industrie sind einschließlich der Dienstleister zwischen 12.000 und 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Laut Umfrage überlegen 60 Prozent der Betriebe, Kurzarbeit anzumelden. 70 Prozent der Unternehmen würden wegen der unsicheren zukünftigen Marktlage ihre geplanten Investitionen derzeit überdenken, sagt IV-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl. Besonders steuerliche Erleichterungen, Stundungen aber auch die Gewissheit, im Bedarfsfall auf größere Finanzhilfen greifen zu können, erleichtere die in der nächsten Zeit enorm erschwerte Planung.

Alle befragten Unternehmen hätten umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen. Dazu gehören neben Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln auch Homeoffice und getrennte Arbeitsschichten, heißt es von der IV Burgenland.