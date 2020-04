Autowerkstätten im Notbetrieb

Laut Google – der weltweit größten Datensammelbank – hat sich das Mobilitätsverhalten der Burgenländerinnen und Burgenländer durch die Coronavirus-Pandemie erwartungsgemäß stark verändert. Fast 50 Prozent ersparen sich den Weg zum Arbeitsplatz. Auch der Weg ins Lebensmittelgeschäft oder in die Apotheke ist um 36 Prozent gesunken – mehr dazu in Deutlich weniger Mobilität.

„Weniger Verkehr = Weniger Arbeit“

Wer dieser Tage auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder ins Geschäft ist, dem fallen unweigerlich die leeren Straßen auf. Vom veränderten Mobilitätsverhalten und den Covid19-Maßnahmen ist die Automobilbranche schwer betroffen. „Die Leute bleiben aus, es ist weniger Verkehr und dadurch auch weniger Arbeit in den Werkstätten und Karosserie-Werkstätte“, sagt der Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Josef Wiener.

ORF

Betriebe bieten das Notwendigste an

Obwohl die KFZ-Werkstätten vom Betretungsverbot ausgenommen sind, bieten die Betriebe nur das Notwendigste an. „Unsere burgenländischen KFZ-Werkstätten halten die Autofahrer mobil. Das heißt, wir reparieren nur Schäden, dass sie weiterfahren können“, so Wiener. Ein Großteil der Werkstätten im Burgenland bietet ein Hol- und Bringservice der defekten Fahrzeuge an. Selbstverständlich sind auch die Pannendienste der Automobilclubs ÖAMTC und ARBÖ im Einsatz.

Pickerlfrist verlängert

Um nicht unbedingt notwendige Reparaturen zu vermeiden, ist im Nationalrat allerdings die Pickerlfrist verlängert worden. „Pickerl, die im November oder Dezember die Lochung hätten, wären jetzt schon strafbar. Jetzt ist die Frist bis auf 31. Mai verlängert worden“, so Walter Kuh vom ÖAMTC-Stützpunkt in Oberwart

ORF

Landesinnungsmeiser: „Keine Rechtssicherheit“

Landesinnungsmeiser Josef Wiener kritisierte diese Entscheidung. „Es gibt derzeit noch keine Rechtssicherheit und ich würde den Kunden empfehlen, dies nicht zu machen.“ Beim ÖAMTC sieht man die Rechtssicherheit nicht in Frage gestellt – außer dem Fahrzeugbesitzer kann eine fahrlässige Handlung im Bezug auf KFZ-Mängel nachgewiesen werden.