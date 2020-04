Schule in Zeiten der Coronavirus-Krise

Der Unterricht in den Maturaklassen startet mit 4. Mai, abgehalten wird die Reifeprüfung ab 25. Mai – mehr dazu in Verschlankte Matura“ ab 25. Mai.

Neuer Stoff nach Ostern

Im Burgenland ist auch in den Osterferien die Betreuung der Schülerinnen und Schüler gesichert. Mehr als 1.000 Lehrer haben sich für diese Aufgabe im Burgenland freiwillig gemeldet – das sind mehr als gebraucht werden. Nach Ostern – das gab Bildungsminister Faßmann bereits bekannt – wird auch neuer Stoff für den Unterricht zuhause dazukommen.

Zitz: „mit Augenmaß“

In den Volksschulen und Unterstufen werde der neue Stoff vermutlich kein großes Problem werden. Durchaus herausfordernd könnte das aber für jene der allgemein- und berufsbildenden höheren Schulen werden. Im Burgenland werde das mit Augenmaß erfolgen, so Zitz: „Weil natürlich die Belastung der Familien auch im Blickwinkel sein muss. Das heißt, es wird nach Ostern eine Mischung aus Festigung und aus neuem Stoff.“ Dabei soll künftig der oder die Klassenvorständin eine wichtigere Rolle einnehmen. „Um auch die Inhalte so zu gestalten, dass die Familien und die Kinder in der Lage sind, diese Inhalte auch dementsprechend zu Hause mitzumachen und mitzutun.“

Winkler fürchtet zusätzliche Belastung für Eltern

In der ohnehin schon nicht ganz einfachen Situation werde neuer Unterrichtsstoff eine zusätzliche Belastung bringen, fürchtet die Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

„Es ist ja nicht nur Home-Schooling, also Eltern müssen nicht nur zu Hause unterrichten, sie sollen ja auch gleichzeitig arbeiten. Das heißt, sie sind ja auch im Home-Office zu Hause. Das heißt, man kann das Lernen zu Hause natürlich nicht ersetzen, wie das Lernen in der Schule – das heißt, das wird in dem Ausmaß auch nicht funktionieren.“ Bis zum regulären Schulunterricht werde es im Burgenland auch weiterhin keine Prüfungen oder Schularbeiten geben.