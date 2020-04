Chronik

Hirsche bummeln durch Parndorfer Outlet

Wegen der Coronavirus-Krise ist derzeit der sonst pulsierende Kundenstrom auch im Outlet-Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) vorübergehend abgeebbt. Hirsche haben die Gunst der Stunde genutzt und einen Bummel vorbei an den Geschäften genommen – nicht ohne einen Blick in die eine oder andere Auslage zu werfen.