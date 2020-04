3,5 Mio. Euro aus Härtefallfonds schon ausbezahlt

Ein eigenes Team der Wirtschaftskammer Burgenland sei auch am Wochenende im Einsatz, um für eine rasche Abwicklung und Überweisung zu sorgen, erklärte Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth am Dienstag in einer Aussendung. Die Wirtschaftskammer wickle als operativer Dienstleister den Härtefallfonds für die Bundesregierung ab. Man habe die Erfahrungen aus den ersten Tagen der Abwicklung rückgemeldet und wichtige Verbesserungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land erreichen können, so Nemeth.

Hilfe für alle Betriebe

Für die zweite Phase des Härtefallfonds ab 16. April werden die Mittel auf zwei Milliarden Euro aufgestockt. Der Kreis der Bezieher werde ausgeweitet, sodass deutlich mehr Unternehmerinnen und Unternehmer Geld aus dem Fonds erhalten, betont Nemeth. "Wir haben jetzt Hilfs- und Unterstützungspakete für alle Betriebsgrößen. In Summe stellt die Bundesregierung 38 Millarden Euro zur Verfügung. Für die burgenländische Wirtschaft werde damit ein Volumen von rund 600 Millionen Euro an Unterstützung für Kurzarbeit, Garantien und Zuschüssen möglich, so der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident.