Genesener Coronavirus-Patient erzählt

Der planende Baumeister Gerald Krautsack erkrankte am 15. März plötzlich an Covid19. „Es war bei mir so, dass ich am Sonntag am Abend die ersten leichten Anzeichen – Husten, Halsschmerzen, Kopfweh – bekommen habe. Am Montag war dann der Tag wo die Maßnahmen in Kraft getreten sind, Baustellen eingestellt wurden etc., da habe ich am Vormittag noch viel zu organisieren gehabt. Montagmittag habe ich dann Fieber bekommen, starke Schmerzen im Brustkorb und ich habe eigentlich sofort gewusst, dass mich das Virus erwischt hat.“

Testung durch Rotes Kreuz

Nach mehreren Telefonaten mit der Gesundheitshotline wurde der 52-Jährige schließlich getestet. Wie die Testung ablaufen werde, sei Herrn Krautsack schon im Vorhinein mitgeteilt worden. Jemand vom Roten Kreuz kam mit Schutzanzug und Maske und hat den Rachenabstrich genommen.

„Man weiß nicht wirklich mit dem Ganzen umzugehen“

Nach drei Tagen kam der Bescheid, dass er positiv ist. Ins Krankenhaus musste der Mann aus Kemeten nicht: „Ich habe das alles zu Haus ausheilen könne, habe jeden Tag mit meiner Hausärztin telefoniert. Natürlich liegt man nachts mit Schmerzen im Bett und überlegt, ob man die Rettung ruft. Es geht einem sehr viel durch den Kopf, man weiß nicht wirklich mit dem Ganzen umzugehen.“

ORF

Zweieinhalb Wochen häusliche Quarantäne

Der Unternehmer befand sich zweieinhalb Wochen in häuslicher Quarantäne. In dieser Zeit hat er Home-Office gemacht. Der dreifache Familienvater vermutet, dass er sich bei einer Baubesprechung mit dem Coronavirus angesteckt hat. Skifahren war er jedenfalls nicht.

Am Montag ist Gerald Krautsack wieder in seine Planungsfirma zurückgekehrt – denn in der Vorwoche kam der amtliche Bescheid, dass er wieder gesund ist. Krautsack versucht jetzt Menschen in der Gemeinde zu unterstützen und er hat sich angemeldet um Plasma zu spenden. Seine Familie wurde übrigens negativ auf Covid19 getestet und ist nach wie vor gesund.