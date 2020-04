Gemüseernte hat begonnen

Im Seewinkel, dem oft zitierten Gemüsegarten Österreichs, wird derzeit auf Hochtouren gearbeitet. Die Salaternte hat schon vor gut zwei Wochen begonnen, auch Jungzwiebel wird gerade geerntet sowie Paprika, Gurken und Paradeiser.

Derzeit genügend Erntehelfer im Burgenland

Personal für diese Ernte gibt es im Burgenland derzeit genug, sagte Josef Peck, Vorstand von LGV Sonnengemüse in Wallern. Die Erzeugergenossenschaft vertreibt das Gemüse von 150 Betrieben aus der Region. Im Burgenland arbeiten vor allem Erntehelfer aus Ungarn und sie dürfen derzeit über die Grenze pendeln, so Peck, der auch Sprecher der österreichischen Obst- und Gemüsebranche ist.

ORF

Fehlende Erntehelfer in anderen Bundesländern

In anderen Bundesländern sei die Lage deutlich schwieriger: „Also in den Bundesländern Oberösterreich und Tirol und auch in der Steiermark werden sehr viele Mitarbeiter aus Rumänien, aus Bulgarien, aus dem Kosovo und aus der Ukraine beschäftigt – im Normalfall. In der heurigen Situation, während der Coronavirus-Krise, ist das nicht so einfach möglich, weil die Grenzen für den Transit für diese Personen zum Teil gesperrt sind“, so Peck.

Neue Plattform um Erntehelfer zu bekommen

Auch Spargel etwa aus Niederösterreich könnte deshalb heuer zu großen Teilen stehen bleiben – auch weil die Gastronomie als Abnehmer großteils ausfällt. In Summe fehlen in Österreich noch immer rund 5.000 Erntehelfer. Eine Möglichkeit zu Arbeitskräften zu kommen bietet die neu geschaffene Plattform erntehelfer.at, bei der sich schon sehr viele gemeldet hätten, so Peck. Eine andere Idee wäre, Arbeitslose und Menschen in Kurzarbeit unkompliziert und unbürokratisch der Landwirtschaft zu überlassen, so Peck.

ORF

Peck: „Anreize für Erntehelfer schaffen“

Wichtig wäre, Anreize für Erntehelfer zu schaffen, so Peck. Die Möglichkeit steuerfreie Prämien an die Arbeitskräfte auszahlen zu können, wäre eine Idee oder, dass man Studenten, zum Beispiel von der BOKU, die Erntetätigkeit als Praktikum anrechnet. Noch werden also viele Erntehelfer gesucht. Gemüse aus dem Burgenland sollte in den Supermärkten derzeit aber ohne Probleme zu finden sein.