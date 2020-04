Neue Aufgaben für Grundwehrdiener

Einer, der länger dienen muss, ist David Kietaibl aus Pöttsching (Bezirk Mattersburg). Sonderlich erfreut über die Verlängerung um zwei Monate ist er nicht: „Das war wie eine Watschen für uns alle.“ Die Grundwehrdiener können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden – sei es im Grenzschutz, bei Gesundheitskontrollen an den Grenzübergängen aber auch in Krankenhäusern, sagt der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser. Viele Präsenzdiener hatten eigentlich schon Pläne für die Zeit nach dem Bundesheer. Die meisten hätten ihre Arbeit angetreten, sagt Gasser. Aber nachdem in vielen Unternehmen Stillstand herrsche bzw. Kurzarbeit gelte und auch das sonstige Leben still stehe, sei nicht allzu viel Schaden angerichtet worden, meint Gasser.

ORF

„Man hilft dem Staat“

So sieht auch David Kietaibl die Verlängerung seines Grundwehrdienstes mittlerweile gelassen: „Ich muss die zwei Monate mehr halt machen, aber es ist für einen guten Zweck und man hilft dem Staat auch dabei.“ Ähnlich sieht es auch Luca Sedlatschek aus Loipersbach (Bezirk Mattersburg). Zuerst sei es wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. „Aber bevor ich daheim bin und eben nichts tue und nur warte bis das vorbei ist, kann ich was machen und raus gehen und den Leuten helfen“, sagt Sedlatschek. Es ist Fußballer bei den Mattersburg Amateuren und als solcher momentan ohne Beschäftigung.