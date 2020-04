Neue Regeln in Tierarztpraxen

Die 64 niedergelassenen und 37 angestellten Tierärztinnen und Tierärzte im Burgenland halten ihre Praxen derzeit offen. Der Arbeitsrhythmus habe sich aber geändert – auch in der Praxis des Präsidenten der Tierärztekammer Burgenland Thomas Neudecker in Oberwart: „Wir arbeiten in zwei Teams, es sind zwei Tierärzte tätig, jeweils mit einer Hilfskraft und einer Rezeptionistin, dass wenn was passiert, der Dienst aufrecht erhalten wird.“

Nur einzeln kommen und Maske tragen

Tierbesitzer sollen nur einzeln in Tierarztpraxen kommen, alle sollen den Mund-Nasen-Schutz tragen und sich die Hände desinfizieren. Außerdem bestehen viele Tierärzte auf telefonische Voranmeldung, so Neudecker.

„Wir bitten die eineinhalb Meter Abstand zu unserem Personal natürlich einzuhalten. Bei sehr kooperativen Haustieren, wir haben in jeder Schicht einen Tierarzthelfer dar, hält nur der Tierarzthelfer das Tier, die Besitzer aber treten zurück. In anderen Fällen, wo es unterschritten wird, haben wir die Spezialmasken, die nicht nur den Besitzer schützen, sondern auch uns vor einer Ansteckung.“

Auch alle Groß-Tierärzte im Einsatz

Darüberhinaus sind auch alle Groß-Tierärzte im Einsatz, so Neudecker. „Besonders wichtig sind die Tierärzte in der Großtierpraxis, die zu den Bauern fahren und schauen, dass die Nutztiere gesund sind, die dann in die Fleischproduktion gehen. Auch in der Fleischproduktion und in der Lebensmittelproduktion sind viele Tierärzte tätig“, sagte Neudecker.