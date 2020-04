Nova Rock im Juni abgesagt

Das Nova Rock hätte heuer von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf stattgefunden. Zu den bereits verkauften Tickets sagte Nova Rock-Organisator Ewald Tatar im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Riedl: „Wir werden das Ganze jetzt einmal bearbeiten. Das wird jetzt einige Tage dauern und werden dann so schnell wie möglich mit den Informationen, was diese Absage des Nova Rocks betrifft – in so einer Situation waren wir ja auch noch nie – auf alle Besucher und Kartenbesitzer zukommen und die nötigen Informationen dazu zur Verfügung stellen.“

Bereits 60 Konzerte abgesagt

„Wir haben ja schon fast 60 Konzerte, die uns im ersten Schritt betroffen haben, bereits abgesagt oder sie sind im Verschiebungsprozess. Dementsprechend werden wir es natürlich jetzt mit den Konzerten tun, die im Mai bzw. im Juni stattgefunden hätten. Da wird man jetzt sehen, ob bei dem einen oder anderen eine Verschiebung möglich ist oder ob es eben zu einer Absage kommt“, so Tatar.

Ebenfalls abgesagt bzw. verschoben werden im Burgenland der Theatersommer in Parndorf, der Güssinger Kultursommer und die Musical-Kids-Güssing-Produktion „Schneewittchen".