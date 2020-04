24h-Betreuungskräfte werden eingeflogen

225 Betreuungskräfte aus Kroatien und Rumänien werden per Flugzeug ins Burgenland geholt – 100 von ihnen schon am 15. April. Sie müssen zunächst 14 Tage in Quarantäne, bevor sie zu den Familien dürfen und jene Pflegekräfte ablösen, die derzeit im Burgenland sind. Die Versorgung sei damit auf Monate gesichert, so Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ).

ORF

Zulage für Betreuungskräfte, die Aufenthalt verlängern

Eine weitere Maßnahme: Jene Betreuerinnen und Betreuer, die derzeit im Land sind, sollen freiwillig länger bleiben können. Sie bekommen dafür eine Zulage von 500 Euro – mehr dazu in Einigung auf einheitlichen Bonus bei 24-Stunden-Pflege. Ein guter Anreiz, so Anita Szojak von der gleichnamigen Pflegeagentur in Olbendorf.

Betreuungseinrichtungen geschaffen

In den Reha-Zentren der PVA in Bad Tatzmannsdorf und im Sonnberghof in Bad Sauerbrunn wurden Betreuungseinrichtungen geschaffen. Hier können alte und hilfsbedürftige Menschen rund um die Uhr gepflegt werden, falls sie plötzlich ohne 24h-Betreuerinnen dastehen, weil diese nicht einreisen dürfen.

ORF

150 Betten stehen bereit

„Das ist eigentlich die letzte Reserve, die wir eben anbieten wollen und das österreichweit. Hier gibt es einen gemeinsamen akkordierten Vorschlag mit dem Sozialministerium, dass solche Betreuungseinrichtungen geschaffen werden. Wir haben das getan – im Norden und im Süden. Insgesamt haben wir 150 Betten bereitgestellt“, so Illedits. Auch die Hotline des Landes wurde ausgeweitet – dort bekommt man nun Montag bis Sonntag Informationen zum Thema Pflege.

Ulram: „Wichtige Maßnahme“

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram zeigte sich in einer Aussendung erfreut darüber, dass 24h-Betreuungskräfte eingeflogen werden. Er ergänzte, dass die Volkspartei bereits Ende März gefordert hätte, die ausländischen Betreuungskräfte mit Sonderflügen in das Land zu holen.