Abspaltung bei FPÖ Burgenland

Die Allianz für Österreich (DAÖ) hat nun auch die ersten Mitstreiter außerhalb Wiens, nämlich aus dem Burgenland. Der Obmann der FPÖ-Bezirksgruppe Oberpullendorf, Herbert Adelmann, hat am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit DAÖ-Obmann Karl Baron, seinen Wechsel verkündet. Er nimmt auch einen Großteil seines Teams mit.

14 von 20 Vorstandsmitgliedern wechseln zu DAÖ

Insgesamt treten 14 der 20 FPÖ-Vorstandsmitglieder der Bezirkspartei Oberpullendorf der DAÖ bei, wie Adelmann berichtete. Die Bezirkspartei Oberpullendorf zählt insgesamt 169 Mitglieder. Die Allianz für Österreich war Ende 2019 von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Gemeinderäten gegründet worden. Inzwischen hat auch Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache angekündigt, dass er bei der im Herbst anstehenden Wien-Wahl für die Liste ins Rennen geht.

Adelmann: „Von Entwicklung freiheitlicher Partei enttäuscht“

Wie schon andere Überläufer zuvor beklagte auch Herbert Adelmann den Umgang mit dem früheren FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Spitzenvertreter der FPÖ seien über den einstigen Parteichef regelrecht hergefallen, kritisierte er. Für die FPÖ werde es ein „böses Erwachen“ geben, so seine Prophezeiung

„Verrat an freiheitlichen Tugenden“

Der Umgang mit Heinz-Christian Strache – der nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos seinen Hut nehmen musste – ärgert den nunmehrigen Ex-Blauen laut eigenen Angaben besonders. Strache sei von Hofer „kaltblütig abgeschossen“ worden. „Es ist schäbig, wie man mit dem HC umgegangen ist“, beklagte Adelmann. Er ortete einen „Verrat an freiheitlichen Tugenden“ wie Kameradschaft und Loyalität. „Meine Gruppe und ich waren mit der gesamten Entwicklung der freiheitlichen Partei zutiefst unzufrieden und enttäuscht“, so Adelmann.

Adelmann ist 41 Jahre alt und im Jahr 2008 der FPÖ beigetreten. Er war die vergangenen zwei Jahre als politischer Referent im Büro des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Johann Tschürtz (FPÖ) tätig.

Hofer nimmt Stellung zu der FPÖ-Abspaltung und zum geplanten Parteiausschluss von Herbert Adelmann

Hofer: „Adelmann ist Parteiausschluss zuvorgekommen“

FPÖ-Landesparteiobmann und FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer sagte im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß am Sonntag, dass bereits in der nächsten Sitzung des Landesparteivorstandes der FPÖ Burgenland ein Parteiausschluss von Adelmann vorgesehen war. Herbert Adelmann sei mit seinem heutigen Wechsel diesem Schritt zuvorgekommen. Gemäß dem Landesparteistatut der FPÖ Burgenland wird der Parteiausschluss von Herbert Adelmann mit sofortiger Wirkung ausgesprochen.

Bis zum nächsten Bezirksparteitag wird der Bezirk Oberpullendorf von der Bezirksorganisation Mattersburg und deren Obmann DI Christian Spuller mitbetreut werden.

Hofer: „Reisende nicht aufhalten“

Dass das eine Welle von Abspaltungen werden wird, glaube Hofer nicht. „Ich weiß nicht, ob es einzelne Personen geben wird, die auch gerne bei der Ibiza-Partei Mitglied werden wollen – wenn das der Fall ist, dann werde ich Reisende nicht aufhalten. Ich werde mich auf jene Persönlichkeiten verlassen, die unsere Werte und unsere Ziele vertreten“, so Hofer. „Ich glaube, dass in Wirklichkeit die Zeit von DAÖ auch schon wieder vorbei ist“, ergänzte Hofer.

Hofer zu Strache-Wahlantritt: „Seine Entscheidung“

Heinz-Christian Strache verkündete beim Aschermittwoch-Treffen von Die Allianz für Österreich (DAÖ) für die neue Partei bei der Wien-Wahl ins Rennen zu gehen – mehr dazu in Strache tritt für DAÖ an. Dass Strache bei der Wien-Wahl antreten wird, sei seine Entscheidung, sagte Hofer am Sonntag. Wie die Wahl ausgehen wird, könne man heute noch nicht sagen, da nicht einmal klar sei, dass die Wahl im Oktober stattfinden könne.

Hofer nimmt Stellung zu Straches Antritt bei der Wien-Wahl

Strache: „Erst der Anfang“

Strache veröffentlichte auf Facebook ein Posting über die neuen DAÖ-Zugänge aus dem Burgenland. Er freue sich über eine weitere Landesorganisation, die der Allianz für Österreich beigetreten ist. Adelmann bezeichnet Strache als dynamisch und motiviert. Er soll Landessprecher der Liste werden. Der Wechsel der FPÖ-Bezirksgruppen-Mitglieder aus Oberpullendorf sei laut Strache erst der Anfang einer viel größeren Entwicklung.

Haidinger zu Wechsel: „Nie und nimmer“

Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Manfred Haidinger sagte gegenüber dem ORF-Burgenland, er verstehe nicht, dass ein Großteil der FPÖ Oberpullendorf zur Allianz für Österreich wechselt. Für ihn komme das nicht in Frage. „Nie und nimmer“, sagte Haidinger wörtlich gegenüber dem ORF-Burgenland. Wenn man zum Beispiel bei einem Verein etwas störend finde, müsse man „von innen“ etwas machen. Beim Landesparteitag der Freiheitlichen Anfang März scheiterte Haidinger mit einer Kandidatur als Parteichef. FPÖ-Landesparteichef ist seither Norbert Hofer.