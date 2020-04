Lösungen für Sportvereine in Arbeit

Es gibt derzeit keine Wettkämpfe, keine Veranstaltungen, keinen Trainingsbetrieb – der organisierte Sport – sowohl in der Spitze als auch der Breite – steht schon fast vier Wochen still. Am Samstag hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Die Grünen) die Grundzüge des bereits mehrmals angekündigten Hilfsfonds für den Sport skizziert – mehr dazu in Kogler macht Athleten, Vereinen Hoffnung.

Kogler: „Sport und Vereine sind jetzt dran“

„Wenn man nur die ökonomische Bedeutung sieht, darf man schon davon ausgehen, dass das doch einige hundert Millionen sein können. Die Botschaft ist klar – auch der Sport und die Sportvereine sind jetzt dran“, so Kogler.

Niessl: „Wichtigstes Kriterium ist der Schaden“

Kogler hat seine Pläne dann am späten Nachmittag am Samstag mit Sport Austria Präsident Hans Niessl und anderen Experten der Sport Dachorganisation in Österreich besprochen. Die Modalitäten für die Hilfsmaßnahmen sind nach der Gesprächsrunde noch nicht endgültig ausgehandelt.

„Das wichtigste Kriterium überhaupt ist der Schaden, der durch die Verordnung, dass man Sportanlagen nicht betreten darf, auch tatsächlich eingetreten ist. Das nachzuweisen ist wichtig. So besteht die Möglichkeit, dass natürlich auch die burgenländischen Vereine bei den zuständigen Stellen ansuchen können“, so Niessl.

Erleichterungen für Spitzensportler

Erleichterungen sind auch bald für den Spitzensport zu erwarten. Das Betretungsverbot für Sportanlagen soll für Top Athleten aufgeweicht werden, natürlich unter Berücksichtigung strenger Auflagen.