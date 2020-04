Neue Strategien der Feuerwehren

Im Einsatz müssen die Feuerwehrfrauen und -männer das Visier des Helms bis zum Kinn herunterklappen um einer Tröpfcheninfektion vorzubeugen. Unter den Schutzhandschuhen sind Einweghandschuhe zu tragen und in allen Fahrzeugen und Mannschaftsräumen finden sich Mittel zur Flächen und Körperdesinfektion, erklärte der Feuerwehrkommandant von Neufeld an der Leitha Martin Mittnecker. Zusätzlich dazu, wurden die Einsatzmannschaften anders aufgestellt, so Mittnecker.

ORF

Größe der Einsatzmannschaften adaptiert

„Wir haben für die kleineren Einsätze kleinere Einsatzgruppen geschaffen, wo wir auch auf familiäre Zusammengehörigkeiten Rücksicht genommen haben. Das heißt, dass sich die Leute, die sich zu Hause treffen, dann auch bei der Feuerwehr treffen, soweit das natürlich möglich ist. Bei größeren Alarmstufen ist das einfach nicht möglich, weil wir die Leute alle brauchen“, so Mittnecker.

ORF

Feste, Schulungen und Bewerbe abgesagt

Die Feuerwehren sind in den burgenländischen Dörfern ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Nun wurden aber alle Veranstaltungen, Feste oder Schulungen abgesagt, betonte Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl. „Es werden keine Leistungsprüfungen, keine Bewerbe auf Bezirksebene, auf Landesebene stattfinden – sogar die Bundesbewerbe in Niederösterreich, sowohl für die aktiven, als auch für die Jugendlichen sind abgesagt“, so Kögl.

Absagt ist auch der Unterricht in der Landesfeuerwehrschule. Davon betroffen sind laut Kögl, 1.700 Teilnehmer die sich zu 55 Kursen angemeldet haben.