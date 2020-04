Burgenländischer Landtag im „Coronamodus“

Die Liste an Tagesordnungspunkten der nächsten Landtagssitzung dürfte lang werden, geplant sind 60 Gesetzesbeschlüsse. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich will über ein umfassendes Coronavirus-Paket abstimmen lassen. „Wir wollen, dass keine Burgenländerin, kein Burgenländer einen Nachteil hat. Das beginnt bei Bauvorhaben, wo Fristen gegeben sind und endet bei einem Notfallkrankenhaus – hier müssen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen“, so Hergovich.

Austausch per Videokonferenz

Die Klubobleute nutzen derzeit die Möglichkeit, sich über Skype auszutauschen. Die Diskussion funktioniere sehr gut, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. „Damit haben wir auch die Arbeit für den Landtag, für das Burgenland auch gewährleistet.“ Ab und zu komme man auch derzeit ins Landhaus und da treffe man momentan fast niemanden, sagt FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz. „Der Abstand ist gewährleistet und jeder passt auf. Ich glaube, wir sind da in der Vorbildwirkung schon sehr weit vorne“, so Tschürtz.

Die Landessprecherin Regina Petrik verweist darauf, dass die Landtagsarbeit nicht nur aus den Sitzungen selbst, sondern aus viel Vorbereitung besteht: „Ich bin stundenlang am Tag damit beschäftigt, Anfragen zu beantworten und zu koordinieren mit dem Bund.“ Das sei jetzt besonders intensiv, so Petrik.

Robert Hergovich (SPÖ) über die derzeitige Landtagsarbeit Robert Hergovich (SPÖ) spricht unter anderem darüber, wie die politische Arbeit in der Coronavirus-Krise im Burgenland von statten geht.

Vorbereitet werden jetzt auch die Sicherheitsmaßnahmen für die nächste Landtagssitzung. Geplant ist etwa, dass je Fraktion nur einzelne Abgeordnete teilnehmen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die Sitzung findet voraussichtlich in zwei Wochen statt.