Neuer Kollektivvertrag für Sozialwirtschaft

Rückwirkend per 1. Februar diesen Jahres steigt das Gehalt in der Sozialwirtschaft – also beispielsweise für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich – um 2,7 Prozent an. Ab 1. Jänner 2021 gibt es eine weitere Erhöhung: Die Gehälter werden um die Inflationsrate plus zusätzliche 0,6 Prozentpunkte erhöht. Die dritte Stufe folgt am 1. Jänner 2022 – ab dann wird eine generelle 37-Stunden-Woche eingeführt.

6.000 Beschäftigte in Sozialwirtschaft

Im Burgenland gibt es rund 6.000 Beschäftigte im Bereich der Sozialwirtschaft. Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) zeigte sich erfreut über die bundesweite Lohnerhöhung. Vor allem in Zeiten der Coronavirus-Krise müssen Tätigkeiten im Sozialbereich honoriert werden, so Illedits.

Deshalb ist im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen auch eine „Corona-Prämie“ beschlossen worden. Jene Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, die im Zeitraum vom 16. März bis 30. Juni Kundenkontakt hatten, bekommen pauschal eine Zulage in der Höhe von 500 Euro. Die Anspruchsvoraussetzungen dafür werden derzeit von den Sozialpartnern geprüft, heißt es.

ÖVP fordert Bonus

Die ÖVP Burgenland fordert eine Landesprämie für Spitalsmitarbeiter. In Anlehnung an den 500-Euro-Bonus für ausländische 24-Stunden-Pflegekräfte sollte auch den Ärzten, dem Pflegepersonal und den Hilfskräften in den burgenländischen Spitälern eine Anerkennungs-Prämie ausbezahlt werden, so der geschäftsführende Landesparteiobmann Christian Sagartz.