Essensabholung: Wirte sind erleichtert

Man hatte dazu in den letzten Wochen sehr viele Anfragen von verunsicherten Wirten. Nun sei sowohl das Liefern als auch das Abholen von bestellten Speisen klar geregelt, so Matthias Mirth, Obmann des Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Burgenland. Zu beachten sei, dass die Speisen nicht im Lokal konsumiert werde dürfen – auch der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter muss eingehalten werden.

Die neue Regelung sei eine große Erleichterung, den gerade im ländlichen Raum könne aufgrund der Entfernungen oft kein flächendeckender Lieferservice angeboten werden. Er freue sich, dass das Gesundheitsministerium den Argumenten der Wirtschaftskammer gefolgt sei und die Verordnung in praxisgerechter Weise geändert worden sei, so Mirth.