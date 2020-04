Erste außerordentliche CoV-Station startklar

In der Versorgungseinheit, die von der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.) und der Kurbad Tatzmannsdorf AG betrieben wird, sollen Erkrankte aufgenommen werden, die keinen Spitalsaufenthalt benötigen, aber nicht in häuslicher Quarantäne bleiben können, etwa weil sie mit jemandem aus der Risikogruppe in einem Haushalt leben. Außerdem könnten Patienten, die im Spital behandelt wurden, sich aber bereits auf dem Weg der Besserung befinden, in Bad Tatzmannsdorf behandelt werden, berichtete die KRAGES. Die Ärzte und Behörden würden entscheiden, wer in der Versorgungseinheit untergebracht werde.

Kapazitäten können erweitert werden

Fünf Ärzte, die von der Kurbad AG gestellt werden, werden in der außerordentlichen Station im Einsatz sein. Zudem arbeiten laut KRAGES acht Pflegepersonen in der Versorgungseinheit. Sechs Medizinstudenten werden dort Praktika absolvieren. Die Kapazität werde bei Bedarf laufend erweitert. „Wir sorgen damit vorausschauend für das Burgenland vor. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch ausreichend Kapazitäten in unseren Krankenanstalten“, betonte Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Landesholding und interimistischer KRAGES-Geschäftsführer.

Weitere Helferinnen und Helfer gesucht

Gemeinsam mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt sucht die KRAGES auch weiterhin helfende Hände für ihre Einrichtungen. Nach dem ersten Aufruf hätten sich im Nordburgenland bereits mehr als 90 Personen gemeldet, im Südburgenland knapp 70. Jeweils deutlich mehr als ein Drittel davon seien Menschen aus Gesundheitsberufen, die während der Coronakrise in den burgenländischen Spitälern helfen wollen.

Eine zweite Einrichtung für CoV-Patienten entsteht in Eisenstadt, auch sie soll ab 6. April startklar sein – mehr dazu Neue Einrichtungen für CoV-Patienten entstehen.