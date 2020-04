Die Probleme für die burgenländischen Winzerinnen und Winzer sind vielfältig. Besonders jetzt im Frühling fallen sehr viele Arbeiten im Weingarten an, doch die Situation der Arbeitskräfte sei ungewiss, beklagte der Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes Andreas Liegenfeld: „Wir müssen unsere Löhne zahlen, hoffen, dass wir unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den benachbarten Regionen auch immer wieder bekommen, aber auf der anderen Seite haben wir wirklich massive Umsatzeinbrüche.“

Winzer setzen auf Online-Handel

Gastro als Abnehmer und Exporte fallen weg

Auf einen Schlag sei die Gastronomie als Abnehmer weggefallen, ebenso die Exporte. Viele Betriebe kämpfen ums Überleben. Die Winzer aus Lutzmannsburg etwa, haben sich deshalb auch mit einem Hilferuf an die Bundesregierung und Landesregierung gewandt, um ebenfalls Mittel aus dem Härtefallfonds zu bekommen.

ORF

Online-Handel boomt

Unterdessen setzen viele Kleinbetriebe jetzt auf den Online-Handel, der zwar boomt, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Die Hoffnungen setzt der Weinbauverband, so Liegenfeld, auf den Spätsommer bzw. Herbst, und den Tourismus. Konkret hofft er: „Nachdem der burgenländische Kultursommer abgesagt wurde, dass wir einen burgenländischen Weinsommer ansagen können. Dass wir hier mit kleinen Events, mit ganz feinen Dingen, in den Weingärten, in unseren Winzerhöfen, dass wir hier in Kombination mit dem Burgenland Tourismus Strategien finden, um aus dieser Krise herauszukommen.“

Es soll also verstärkt der inländische Kunde angesprochen werden. Bis es soweit ist, appelliert Liegenfeld, auch in den Supermärkten auf heimische Produkte zu achten, oder den Wein direkt bei den burgenländischen Weinbauern zu kaufen.